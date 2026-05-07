Θύμα εμμονικής παρακολούθησης αποκάλυψε πως υπήρξε ο Γιώργος Γιαννιάς σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Unblock”. Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε σε μια γυναίκα που τον παρενοχλούσε τηλεφωνικά για χρόνια, χρησιμοποιώντας απόκρυψη και μιλώντας του με προκλητικό ύφος. Όπως εξήγησε στην Ελίνα Παπίλα, η εμπειρία αυτή εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό εφιάλτη, καθώς οι κλήσεις ήταν συχνές και η ταυτότητα του ατόμου παρέμενε για καιρό άγνωστη.

«Το σήκωνα και άκουγα γυναικεία φωνή. Μιλούσα μπας και καταλάβω ποια είναι, το έκλεινε. Αυτό έγινε επί 4-5 χρόνια συνεχόμενα και ασταμάτητα, με κάποια μικρά διαλείμματα. Είχα βάλει στοίχημα ότι θα βρω ποια είναι και θα την τακτοποιήσω», ανέφερε ο Γιώργος Γιαννιάς και συμπλήρωσε πως το άτομο που τον καλούσε φαινόταν να γνωρίζει πολύ προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή και τις μετακινήσεις του, γεγονός που τον ανησύχησε ιδιαίτερα.

«Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ξέρει που είμαι τώρα, τα έλεγε όλα με ερωτική φωνή, όσες φορές με έπαιρνε αυνανιζόταν. Ήταν η Ελευθερία δίπλα (σ.σ. η σύζυγός του) ήμουν στο μαγαζί, μου έλεγε “τώρα βγαίνεις να τραγουδήσεις; Ξέρω ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη”. Λέω όπα. Αυτό που ήξερε πού ήμουν γινόταν τα τελευταία χρόνια. Θα μου πεις “ρε βλάκα, γιατί δεν έκανες κάτι πιο νωρίς;”. Το έκανα προς το τέλος γιατί άρχισε να χοντραίνει το πράγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεώρησε ότι δεν μπορούσε πλέον να τον αγνοήσει. Όπως ανέφερε, έκανε καταγγελία και ακολούθησε έρευνα από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση του ατόμου. Ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι επρόκειτο για άνδρα, γνωστό δημοσιογράφο, κάτι που τον αιφνιδίασε ακόμη περισσότερο.

«Δεν ξέρω πώς μίλαγε με γυναικεία φωνή. Μου έλεγε “Μ’ αρέσεις, θέλω να τα πούμε”. Εγώ δεν του μίλησα, ο δικηγόρος μου, του είπε “Μην το ξανακάνεις”. Του τη χάρισα, δεν ήθελα να γίνει κάτι παραπάνω. Δεν ξανάκανε κάτι. Ήταν άρρωστο, ανώμαλο και τρομακτικό, γι’ αυτό με ενόχλησε», είπε κλείνοντας το θέμα ο τραγουδιστής.

