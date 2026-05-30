Ο Γιώργος Γιαννιάς ήταν καλεσμένος, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του, του Rospy και του Στέλιου Δρουμαλιά, στο πρώτο επεισόδιο του «Stage Stories», όπου ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για τη σχέση του με τον Παντελή Παντελίδη, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από τη γνωριμία τους, αλλά και για τη «ζημιά» που έπαθε, όταν τον είδε πρώτη φορά σε ένα από εκείνα τα βίντεο που ανέβαζε στο YouTube, προτού η δισκογραφία και η φήμη τού «χτυπήσουν» την πόρτα.

Επίσης, ο τραγουδιστής μίλησε για τον Νότη Σφακιανάκη και την απουσία του από τη νύχτα, ενώ αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία με τον Αντώνη Βαρδή, που ήταν το «είδωλό» του, όπως εξομολογήθηκε.

Για τον Παντελή Παντελίδη, που έφυγε από τη ζωή πριν 10 χρόνια, και πώς έγινε η γνωριμία τους, ο Γιώργος Γιαννιάς αποκάλυψε: «Δεν ξέρω αν ήμουν ο πρώτος που τον βρήκα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι έτυχε να δω τα βίντεό του και έπαθα ζημιά, χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Τότε με την κιθάρα μέσα στο δωμάτιο. Είχαμε κοινούς γνωστούς. Εγώ είχα τρελαθεί με τα τραγούδια του. Άκουγα το Συνοδεύομαι και το Μη μου τηλεφωνήσεις. Είχα κοινές φίλες μου τραγουδίστριες που τον ήξεραν, και είπα ότι θέλω να τον πάρω τηλέφωνο. Μου βρίσκουν το τηλέφωνο και μου λένε “Πάρ’ τον”. Του λέω “Γεια σου Παντελή μου, είμαι ο Γιώργος ο Γιαννιάς”. Του λέω, “Θα έδινες ένα τραγούδι σου, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και μπράβο”. Είναι ο μόνος που έχω παραδεχτεί που έκανε τα πάντα μόνος του. Ήταν φαινόμενο μοναδικό, σπάνιος συνθέτης και σπάνιος γενικώς. Του λέω “Θέλω να μου δώσεις το Συνοδεύομαι”. Μου λέει “Γιώργο σε εκτιμώ πάρα πολύ σαν τραγουδιστή, και θα ήθελα πάρα πολύ να στο δώσω, αλλά θα ήθελα να το βγάλω εγώ κάποια στιγμή, να κάνω κάτι και εγώ σε δισκογραφία, αλλά θα σου δώσω το άλλο. Του λέω “Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος και πάλι, σε ευχαριστώ”».

Όταν η κουβέντα πήγε στον Νότη Σφακιανάκη και την αποχή του από τη νύχτα και τη δισκογραφία, ο Γιώργος Γιαννιάς παραδέχτηκε ότι είναι ένας μύθος. «Ο Νότης λείπει πάρα πολύ από τη νύχτα. Ο Νότης ο Σφακιανάκης με την απίστευτη δισκογραφία του, με τη στιβαρότητα σαν καλλιτέχνης, με την ιδιαίτερη φωνή του και την αλήθεια του. Αν δεν ξανάρθει, θα μείνει στην ιστορία. Είναι μύθος πια. Είναι μοναδικός, μαγικός».

Σε άλλο σημείο, παραδέχτηκε πως θα ήθελε πολύ να είχε συνεργαστεί με τον Αντώνη Βαρδή, τον οποίο είχε συναντήσει και μάλιστα είχε τραγουδήσει μπροστά του. «Ήταν πολύ αγχωτική αυτή η στιγμή, γιατί έβλεπα το είδωλό μου μπροστά μου. Καμιά φορά ξέρεις τι λένε “καλύτερα μην γνωρίζεις το είδωλό σου γιατί κάτι μπορεί να γίνει και να σου χαλάσει την εικόνα. Εγώ τραγούδησα μπροστά του και την ώρα που μου μάθαινε το τραγούδι, άκουγα αυτά που έκανε αυτός και ήταν κάτι πολύ μοναδικό για εμένα. Τον έχω στην καρδιά μου και στο μυαλό μου πάρα πολύ όμορφα».

