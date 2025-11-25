Ο Γιώργος Γιαννόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την πρεμιέρα της νέας ταινίας του, «Σπασμένη φλέβες».

Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς «Σόι σου» στον ALPHA, η οποία σημειώνει εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την επιτυχία της σειράς: «Το Σόι σου πάει εκπληκτικά, κάνει 40αρια σε τηλεθέαση. Είναι μια σειρά που πιστεύω ότι θα κρατήσει για πολλά χρόνια ακόμα. Νιώθω πραγματικά ευλογημένος που οι άλλοι σταθμοί προσαρμόζουν τα προγράμματά τους απέναντι από εμάς. Με αγαπάει ο κόσμος και με αγαπάνε και τα παιδιά. Την περίμενα αυτή την επιτυχία. Βλέπω την ανταπόκριση του κοινού και στα θέατρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επιτυχία της σειράς αποδεικνύει ότι το κοινό παραμένει πιστό στις κλασικές αγαπημένες ιστορίες και στις ξεχωριστές ερμηνείες των ηθοποιών που συμμετέχουν.