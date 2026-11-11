Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, οποίος αναφέρθηκε στην οικογένειά του και στα βιώματά του από την παιδική ηλικία.

Όπως εξήγησε, ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και είχε μια διαφορετική θέση μέσα στο σπίτι.

Από νωρίς, ωστόσο, είχε καταλάβει πως δεν ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο των υπόλοιπων μελών της οικογένειας και να εργαστεί στα χωράφια. Αντίθετα, αναζητούσε κάτι διαφορετικό για το μέλλον του.

«Ήμουν το τελευταίο παιδί της οικογένειας και ήμουν του χρυσού κουταλιού, είχα ό,τι ήθελα. Ήμουν το πέμπτο παιδί της οικογένειας. Έκαναν παιδιά για να τα βάζουν στην παραγωγή. Από μικρός δεν ήθελα να δουλεύω στα χωράφια, τη σκαπούλαρα, έβρισκα καταφύγιο στην εκκλησία. Εγώ ήμουν στουρνάρι στις αγροτικές δουλειές, ο αδερφός μου τα πήγαινε καλά, ήταν γι’ αυτό, εγώ δεν το ήθελα αυτό, ήθελα κάτι άλλο να γίνω. Ήμουν ψωνάρα από μικρός. Όταν ήμουν μικρός, ζήτησα από τη μαμά μου να με πάει σε φωτογράφο», περιέγραψε.

«Έχω περάσει φάση που δεν είχα να φάω»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για την αρνητική διάθεση που συναντά συχνά γύρω του, κάνοντας παράλληλα μια αναδρομή σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Όπως αποκάλυψε, υπήρξε διάστημα κατά το οποίο αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και δεν είχε χρήματα ούτε για φαγητό. Παρ’ όλα αυτά, θυμάται πως τότε διατηρούσε την ενέργεια και τη διάθεσή του.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην προσωπική δουλειά που έχει κάνει, προκειμένου να εκφράζει ανοιχτά τις σκέψεις του χωρίς να γίνεται προσβλητικός απέναντι στους άλλους.

«Υπάρχει τεράστια μιζέρια στον κόσμο και νταουνίλας. Έχω περάσει φάση που δεν είχα να φάω και τότε είχα ενέργεια. Έχω κάνει δουλειά μέσα μου για να λέω τα πράγματα όπως θέλω χωρίς να ενοχλώ τον άλλον», δήλωσε.

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