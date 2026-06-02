Ο Γιώργος Γιαννόπουλος έδωσε τη νέα του συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και στη Μαίρη Αργυριάδου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη νέα γενιά ηθοποιών και στις σχέσεις του με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Αρχικά, ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε: «Η νέα γενιά ηθοποιών είναι καλύτερη. Το αυτονόητο για μένα είναι ότι πως ό,τι έρχεται είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Όσοι δεν συμφωνούν με αυτό, είναι ηλίθιοι, μέτριοι και ατάλαντοι».

Σε ερώτηση για τον Πέτρο Φιλιππίδη, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του γιου του, ο Γιώργος Γιαννόπουλος τόνισε: «Έχω ακούσει ότι ο γιος του είναι ταλαντούχο παιδί. Εγώ μιλάω με τον Πέτρο, δεν έχω θέμα. Μια μέρα του είπα: είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου γιατί έχεις μια γυναίκα που σε λατρεύει, σε αγαπάει και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Τέλος, ο Γιώργος Γιαννόπουλος κατέληξε: «Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τους συνομηλίκους μου. Γιατί είναι τα μυαλά τους γερασμένα, παππούδες, πώς να το πω».

