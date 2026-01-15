Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, μιλώντας στο Breakfast@Star, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον πρόσφατο θάνατο του εμβληματικού δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος απεβίωσε στα 75 του χρόνια από οξύ έμφραγμα. Παράλληλα, ο παρουσιαστής έκανε έναν απολογισμό της τηλεοπτικής του καριέρας και σχολίασε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας.

«Μου είναι δύσκολο να μιλήσω σε παρελθοντικό χρόνο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τα τελευταία 6 χρόνια του Καλημέρα Ελλάδα, ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί την τελευταία ημέρα. Είχα κάτι μηνύματα που ανταλλάσσαμε και αρνούμαι να τα σβήσω. Ο Γιώργος ήταν επαγγελματίας και σεβαστικός σε όλους. Αυτά έχω κρατήσει από εκείνον, αυτό έχω μάθει από εκείνον», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής.

«Όταν είπα στον Γιώργο Παπαδάκη ότι θα έρθει στο Action 24 μου είπε να ανοίξω τα φτερά μου», συμπλήρωσε.

Και τέλος είπε για την κηδεία του, με αφορμή τα όσα είπε ο Νίκος Μάνεσης: «Φυσικά και υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του. Το ό,τι έχουν ακουστεί, ειπωθεί και γραφτεί διάφορα για τον Γιώργο Παπαδάκη δεν γίνεται να τα ξεχάσουμε, μπορεί όμως να δώσουμε άφεση αμαρτιών».

Οι ηχηρές απουσίες στο τελευταίο «αντίο» του Γιώργου

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 8/1, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας και αποτέλεσε μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης για την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του, που βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Ανάμεσα στα στεφάνια, τα δακρυσμένα βλέμματα και τα λόγια αγάπης, δεν πέρασαν απαρατήρητες και ορισμένες ηχηρές απουσίες, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις και ερωτήματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, μία ηχηρή απουσία, η οποία μάλιστα σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως ήταν αυτή της Λιάνας Κανέλλη με την οποία ο δημοσιογράφος συνδεόταν με μακροχρόνια φιλία, αλλά και του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Γιώργου Αυτιά, ο οποίος ξεκίνησε από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη κι έπειτα από αρκετά χρόνια στο Καλημέρα Ελλάδα «άνοιξε» τα φτερά του με δική του εκπομπή.

Απών ήταν και ο Νίκος Μάνεσης που βρισκόταν στον ΑΝΤ1 για πολλά χρόνια. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τόσο ο Γιάννης Δημαράς όσο και η Λίτσα Πατέρα δεν ήταν στην ψυχολογική κατάσταση για να τον αποχαιρετήσουν.

