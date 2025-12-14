Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Αστερόσκονη” το απόγευμα του Σαββάτου (13/12), ο Γιώργος Κακοσαίος άνοιξε την καρδιά του για τις προκλήσεις της καριέρας του. Ο νεαρός καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι η ενασχόλησή του με το τραγούδι υπήρξε μια προσωπική “επανάσταση” κόντρα στις επιθυμίες της οικογένειάς του, ενώ δεν έκρυψε το βάρος της ευθύνης και το δημιουργικό άγχος που του προκαλεί η σύγκριση με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο.

«Ο μπαμπάς μου έχει άγχος για εμένα από τότε που εργάζομαι στη νύχτα, θέλω να τον βγάζω ασπροπρόσωπο. Όταν ο μπαμπάς μου έλεγε πως θα μας συγκρίνουν, απαντούσα “θα γίνω η εξαίρεση, θα πετύχω”», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Κακοσαίος.

«Όλοι μου έλεγαν όταν ξεκινούσα στη δισκογραφική να μην τραγουδάω λαϊκά για να μην με συγκρίνουν με εκείνον. Τους έλεγα πως δεν ήθελα να βγάλω ποπ τραγούδια, ας μην βγω καθόλου στο τραγούδι αν είναι να πω αυτά που δεν μου αρέσουν. Βιώνω ακόμα τη σύγκριση με τον πατέρα μου… Πιστεύω πως ο Χάρης Βαρθακούρης είναι πολύ ταλαντούχος και έχει αδικηθεί γιατί είχε την “ατυχία” να έχει πατέρα έναν θρύλο της μουσικής», πρόσθεσε ο νεαρός τραγουδιστής.

Αναφερόμενος στη μητέρα του, ο Γιώργος Κακοσαίος σημείωσε: «Είναι η κολώνα του σπιτιού η μάνα μου. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η μάνα μου, ο Γιάννης Πλούταρχος δεν θα ήταν ο Πλούταρχος που είναι σήμερα! Εννοείται ο ένας βοήθησε τον άλλον και οι δύο πάντα παρόντες, δηλαδή δεν ένιωσα την απουσία κανενός, ούτε του πατέρα μου, που όταν ήμουν πιο μικρός, που δούλευαν ακόμη και 7 στις 7 μέρες, είχε φροντίσει να μην μας λείψει ποτέ ουσιαστικά.

Δηλαδή ο χρόνος που περνούσε μαζί μας πάντα ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός και του το δίνω και αυτό. Και εννοείται η μάνα μου ήταν αυτή που έτρεχε για όλους μας πάντα! Περνούσαμε εννοείται περισσότερο χρόνο μαζί της. Ήταν η αφανής ηρωίδα της κατάστασης».

Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία, εδώ και περίπου τριάντα χρόνια. Γνωρίστηκαν όταν ήταν και οι δύο σε νεαρή ηλικία και παραμένουν μαζί μέχρι σήμερα, κρατώντας χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή.

Μαζί έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά, την Κατερίνα, τον Γιώργο, την Ελεωνόρα, την Παναγιώτα και τον Κωνσταντίνο.

