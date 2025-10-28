Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Γιώργος Κακοσαίος ετοιμάζεται για τη μεγάλη του πρεμιέρα και, όπως αποκάλυψε στην κάμερα του Happy Day, έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, που δεν λείπει ποτέ από καμία σημαντική στιγμή του.

Ο τραγουδιστής μίλησε με συγκίνηση για τη στήριξη που λαμβάνει από τους δικούς του ανθρώπους: «Στις πρεμιέρες θέλω να είναι από κάτω οι δικοί μου άνθρωποι. Έτσι είχαμε μάθει να κάνουμε και στον πατέρα μου τόσα χρόνια — να πηγαίνουμε στις πρεμιέρες και στα φινάλε του. Τώρα έρχεται η οικογένειά μου μαζί με φίλους για να με στηρίζουν. Νιώθω ευλογημένος που τους έχω κοντά μου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μητέρα του, η οποία, όπως αποκάλυψε, έχει αναλάβει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στα παρασκήνια: «Η μητέρα μου έρχεται, μου φτιάχνει το καμαρίνι, βλέπει τι χρειάζομαι, μου τα αγοράζει και τα φέρνει όλα. Όπως έκανε και στον πατέρα μου και στην αδελφή μου. Η μάνα είναι πάντα εκεί και στηρίζει με ό,τι δυνάμεις έχει».

Η σχέση του Γιώργου με την οικογένειά του —και ιδιαίτερα με τη μητέρα του— αποδεικνύεται δεμένη και ουσιαστική, με εκείνον να ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχου, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στις αξίες της αγάπης και της στήριξης.