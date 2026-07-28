Ο Γιώργος Κακοσαίος σε συνέντευξή του στον Θέμη Γεωργαντά, περιέγραψε την περιπέτεια υγείας που βίωσε την περασμένη χρονιά. Όπως είπε ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου αντιμετώπισε ένα θέμα με τη φωνή του το οποίο τον επηρέασε τόσο στην καθημερινότητά του όσο και στην ψυχολογία του.

Όπως ανέφερε, υπήρξαν στιγμές που ένιωσε πως δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί όσα συνέβαιναν, με το πρόβλημα στη φωνή του να τον επιβαρύνει σημαντικά και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Η αποκάλυψη του Γιώργου Κακοσαίου

«Είχα ένα θέμα με τη φωνή μου το περασμένο καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα και το καλοκαίρι έγινε ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά τα “κοκοράκι”. Δεν ήξερα από τι είναι. Είχα πάει σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα. Ήταν ψυχολογικό, γιατί έχει εξαφανιστεί πλέον. Το περασμένο καλοκαίρι δεν άντεξα κάποια στιγμή, γυρνάω από το πρώτο μου πρόγραμμα στο Fantasia που ήμουν με τον Πάνο Κιάμο, μπαίνω στο καμαρίνι και κλείνομαι στην τουαλέτα. Δεν ήθελα να δω κανένα και τίποτα και βάζω τα κλάματα. Αυτό το θυμάμαι ακόμα και τώρα», εξομολογήθηκε αρχικά ο Γιώργος Κακοσαίος. «Ήταν άσχημη περίοδος για εμένα. Με το κλάμα δεν λύθηκε το πρόβλημά μου. Ήταν με άλλες ενέργειες που έκανα. Προσευχές στον Θεό, στην Παναγίτσα. Σιγά-σιγά προσπάθησα να αλλάξω mood. Σίγουρα ήταν το άγχος μου. Όταν ξεκίνησα το μαγαζί, στο Lux, σιγά-σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται τα ‘κοκοράκια’. Όταν ένιωσα καλά», συμπλήρωσε.

Τι είναι τα κοκοράκια στην φωνή

Τα κοκοράκια (ή σπασίματα) στη φωνή είναι μια απότομη, αθέλητη αλλαγή στον τόνο, όπου η φωνή πηδάει ξαφνικά σε πιο ψηλή ή πιο χαμηλή νότα.

Αιτίες

Αλλαγή φωνής: Συμβαίνει συχνά στους εφήβους, καθώς οι φωνητικές χορδές μεγαλώνουν και αλλάζουν.

Κόπωση: Προκύπτει από υπερβολική χρήση, φώναξε ή πολύωρο τραγούδι.

Άγχος: Η ένταση στους μυς του λαιμού δυσκολεύει τον έλεγχο της αναπνοής.

Ξηρότητα: Η έλλειψη ενυδάτωσης επηρεάζει τις φωνητικές χορδές.