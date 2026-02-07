Η είδηση ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιώργου Κακούση, έπειτα από απόφαση της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Ο ίδιος υποστηρίζει μέσα από δημοσίευσή του ότι η αλήθεια θα λάμψει και πως όλα τα ελεγχόμενα ποσά προέρχονται από νόμιμες πηγές.

Ο Γιώργος Κακούσης είναι ένας δημοσιογράφος με μακρά και σταθερή διαδρομή στο χώρο της ενημέρωσης, με παρουσία που μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες στην ελληνική τηλεόραση και ραδιοφωνία. Αν και δεν ανήκει στους ανθρώπους που επιλέγουν τη διαρκή έκθεση ή τις έντονες δημόσιες αντιπαραθέσεις, το όνομά του είναι γνώριμο στο κοινό, κυρίως μέσα από τις εκπομπές που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια.

Η εκπομπή στην ΕΡΤ και η συνεργασία με την Άννα Λιβαθυνού

Τελευταία εργάστηκε στην ΕΡΤ, όπου παρουσίαζε την ενημερωτική εκπομπή Live Now στο ERTNEWS, καθημερινά στις 13:00, μαζί με τη Νικολέττα Κρητικού. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η δημόσια τηλεόραση «πάγωσε» τη σχέση εργασίας τους, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Παράλληλα, ο Γιώργος Κακούσης διατηρούσε ενεργή παρουσία στο ραδιόφωνο, συνεχίζοντας μια πορεία που είχε ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια.

Πριν από τη μεταγραφή του στην ΕΡΤ, ο Γιώργος Κακούσης βρισκόταν στο Action 24, όπου αποτέλεσε το πρωινό ενημερωτικό δίδυμο με την Άννα Λιβαθυνού την τηλεοπτική σεζόν 2024-25, στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη». Στο παρελθόν έχει εργαστεί και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ενώ γενικότερα έχει κινηθεί σε ενημερωτικά formats με έμφαση στην πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Κακούσης έχει μιλήσει κατά καιρούς για τη στάση που κρατά απέναντι σε δύσκολους ή επιθετικούς καλεσμένους. Ως καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» είχε τονίσει ότι θεωρεί αυτονόητο πως η δημοσιογραφία δεν προϋποθέτει συμφωνία, αλλά σεβασμό και ψυχραιμία: «Πάντα υπήρχαν πρόσωπα της πολιτικής που μιλούσαν προσβλητικά προς κάποιον άλλο, αλλά αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δουλειά μας. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε, δεν είναι ανάγκη επίσης ούτε να δεχόμαστε τις προσβολές», είχε δηλώσει ο ίδιος.

Για να συμπληρώσει: «Εμένα μου έχει συμβεί στον αέρα, τώρα όμως ας μη χαλάσουμε τις καρδιές μας. Το ‘χα αντιμετωπίσει με ψυχρότητα και με απάντηση. Όταν ο άλλος καταλαβαίνει ότι θα του μιλήσεις ευγενικά αλλά στο ίδιο ύψος μ’ αυτόν, μαζεύεται. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά πάρα πολλά, όχι μόνο μαζί μου. Δηλαδή πλέον είναι πολύ συγκεκριμένοι οι “σεσημασμένοι” αυτού του τύπου των συμπεριφορών οπότε είσαι και περίπου έτοιμος, ξέρεις με ποιον θα γίνει η ιστορία».

Οι δύο γάμοι και το παιδί του

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Γιώργος Κακούσης έχει μια διακριτική παρουσία. Τον Ιούλιο του 2024 παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τη Στέλλα Λορέντζου, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και personal trainer. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο παλαιό Δημαρχείο της Αίγινας, τόπο καταγωγής και των δύο, σε στενό κύκλο φίλων και συγγενών. Ο δημοσιογράφος έχει ένα παιδί από προηγούμενο γάμο, ενώ η σύζυγός του είναι επίσης μητέρα δύο παιδιών.

Μάλιστα, πριν το γάμο του, οι συνεργάτες του τότε στο Action 24 του είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη, ένα συγκινητικό βίντεο με όμορφες στιγμές δικές του, καθώς και με τη σύζυγό του. Εκείνος είχε δείξει ότι ήταν συγκινημένος, αν και δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω έκταση.

