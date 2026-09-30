Γιώργος Καλλιακμάνης: Ο κούκλος γιος του έκλεισε τα 21 – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Με ένα τρυφερό βίντεο, στο οποίο το παιδί του φαίνεται να αγαπά και να τρώει την σοκολάτα, ο γνωστός αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του: «21 σήμερα και ακόμα τρελαίνεσαι για σοκολάτα… Που έμοιασες άραγε; Προφανώς σε μένα… Χρόνια σου πολλά γιε μου!».

Από τα πρώτα λεπτά, οι διαδικτυακοί του φίλοι, έδωσαν τις πιο όμορφες ευχές και συγκινητικά λόγια αγάπης, στο παιδί του.

Ο ίδιος δεν έχει αναφέρει πολλές λεπτομέρειες για την οικογένειά του, αλλά ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του πως έχει αποκτήσει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του – τα οποία μάλιστα απέτρεψε από το να ακολουθήσουν το επάγγελμα του αστυνομικού.

Για την παιδική ηλικία και την οικογένειά του, ανέφερε σε συνέντευξή του στο παρελθόν: «Προέρχομαι από μία δεμένη οικογένεια. Πολύ καλοί άνθρωποι οι γονείς μου. Η μητέρα μου ζει ακόμη, είχε πάντα την πόρτα της ανοιχτή και μοίραζε φαγητό στον κόσμο. Χρήματα δεν είχε να δώσει, αλλά ένα πιάτο φαΐ πάντα υπήρχε. Η ζωή μου είναι μία περιπέτεια. Μου έκανε καλό που ήμουν φτωχό παιδί όταν έφυγα από το Αγρίνιο. Οι δυσκολίες με έκαναν δυνατό. Δεν έχω πολλά χρήματα, αλλά νιώθω πολύ πλούσιος». Όπως αποκάλυψε, πριν την αστυνομία είχε εργαστεί σε πολλές δουλειές: «Έχω δουλέψει σε ταξί, σε φορτηγό και αλλού».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Καλλιακμάνης (@george.kalliakmanis)

govastiletto.gr – Καλλιακμάνης – Μπαλάσκας και άλλοι που «βαφτίζονται» … ρεπόρτερ