Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΤΙΤΑ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για το φαινόμενο της σύγχυσης ρόλων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο, όπως επισημαίνουν, παραβιάζει τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό.

Οι δύο ενώσεις υπενθυμίζουν ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 η ΕΣΗΕΑ είχε επισημάνει το ζήτημα στους διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην πρακτική αυτή.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν, το πρόβλημα όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε, αλλά παρουσιάζει περαιτέρω κλιμάκωση.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά σε επίτιμους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε υποψήφιους βουλευτές και πολιτευτές, όπως ο Γιώργος Καλλιακμάνης & ο Σταύρος Μπαλάσκας οι οποίοι εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές αναλαμβάνοντας ρόλο ρεπόρτερ.

Η ανακοίνωση:

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΤΙΤΑ καταγγέλλουν το κλιμακούμενο φαινόμενο της σύγχυσης ρόλων στα Μέσα Ενημέρωσης, το οποίο αντίκειται στις αρχές της δεοντολογίας και μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 είχε επισημάνει το ανησυχητικό αυτό γεγονός και είχε εκφράσει στους διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών την αντίθεσή του στην πρακτική αυτή. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, απευθύνθηκε σε ώτα μη ακουόντων.

Επίτιμοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, υποψήφιοι βουλευτές και πολιτευτές, όπως ο Γιώργος Καλλιακμάνης, όχι μόνο συνεχίζουν να εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές σε ρόλο ρεπόρτερ, αλλά, πλέον, παρεμποδίζουν τους επαγγελματίες της ενημέρωσης στην άσκηση των καθηκόντων τους κάνοντας χρήση ή και κατάχρηση της αστυνομικής τους ιδιότητας! Συγκεκριμένα, αποσπούν συνεντεύξεις από αυτόπτες μάρτυρες (κάνοντας χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου), τους οποίους στη συνέχεια αποτρέπουν από το να μιλήσουν σε δημοσιογράφους. Επιπλέον, χρησιμοποιούν παραπλανητικά την αστυνομική τους ιδιότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Η πρακτική αυτή είναι απολύτως παραπλανητική, αντιδεοντολογική και μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τη διαφορά μεταξύ μιας ανάρτησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) στο πλαίσιο της «δημοσιογραφίας των πολιτών» και της χρήσης αστυνομικής ή άλλης ιδιότητας, με στόχο τη δημοσιογραφική κάλυψη μιας είδησης. Η σύγχυση των ρόλων και η παρεμπόδιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος προσβάλλουν το δικαίωμα του κοινού στην αντικειμενική ενημέρωση.

Υπενθυμίζουμε για μιαν ακόμη φορά ότι: Ο ρεπόρτερ και ο εικονολήπτης καλύπτουν τα γεγονότα και την εξέλιξή τους, ο ειδικός συντάκτης τα αναλύει, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν και επαγγελματίες του χώρου, όπως αναλυτές ή ειδικοί επιστήμονες, για να παρουσιάσουν τις διαφορετικές παραμέτρους του θέματος.

Αποτελεί χρέος όλων μας η τήρηση της διάκρισης των ρόλων ως εγγύηση της δημοκρατικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης.

Καλούμε τους Διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών να φροντίσουν ώστε να εγκαταλειφθεί αυτή η παραπλανητική για το κοινό τακτική.

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