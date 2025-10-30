Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν καλεσμένος, το πρωί της Πέμπτης 30/10, στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», και μίλησε για τη σειρά που έγραψε και έκανε τεράστια επιτυχία, τις «Σέρρες», αφού παρουσίασε την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με τέτοιο τρόπο που άγγιξε τις ψυχές όλων, ειδικά με την ιστορία του instersex χαρακτήρα.

Μίλησε για την απώλεια του Πάνου Νάτση, ο οποίος ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής την πρώτη σεζόν στο σίριαλ, εξηγώντας για πρώτη φορά την κατάρρευση που αισθάνθηκε λόγω αυτής, ενώ αναφέρθηκε και στο reunion του «Παρά Πέντε», το οποίο ανακοίνωσε επίσημα ο ίδιος λίγες εβδομάδες πριν, αποκαλύπτοντας την αλήθεια για τη σεξουαλικότητα του χαρακτήρα που υποδυόταν ο ίδιος.

Αρχικά, είπε με χιούμορ για όλα όσα έκανε τα τελευταία χρόνια ταυτόχρονα: «Ήταν όλα μαζί και κατάλαβα ότι μεγάλωσα. Δεν έχω πια τόσες αντοχές».

Στη συνέχεια, άρχισε να μιλάει για το καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από τις «Σέρρες»: «Οι Σέρρες είναι ένας οδοστρωτήρας που έχει έρθει στη ζωή μου! Αν ο πρώτος ήταν το Παρά Πέντε, ο δεύτερος είναι αυτός. Νιώθω ότι κι αυτή είναι μια σειρά που θα μείνει στις μνήμες και στις καρδιές των ανθρώπων που την αγάπησαν, για πολλά χρόνια. Τους ανθρώπους που τους άγγιξε αυτή η σειρά, θα τους αγγίζει για πάντα. Και αυτή είναι η τηλεόραση που με ενδιαφέρει να κάνω και αυτή να είναι η ποιότητα της ιστορίας που θα θέλω να διηγούμαι. Θέλω να είναι κάτι το οποίο να έρχεται σε μεγάλη επαφή με την καρδιά».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είναι αντίδοτο αυτή η σειρά, αν σκεφτείτε πού βρεθήκαμε όλοι μας σε αυτή τη σειρά, μετά από μία απώλεια, στο απόλυτο μηδέν, στο να μην ξέρεις προς τα πού να κινηθείς, στο να μην μπορείς να χαρείς… Βγήκε η δουλειά μας τρεις μήνες μετά τον χαμό του Πάνου και δεν μπορούσαμε να χαρούμε. Δεν ξαναβρεθήκαμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήξερα αν έπρεπε να συνεχιστεί. Ξεκίνησα με στόχο να το ξεπεράσω και δεν ήξερα αν μπορούσα. Δεν τα έχω ξαναπεί αυτά! Προσπαθούσε να πείσει ο ένας τον άλλο αν πρέπει να γίνει η όχι! Δεν έχεις δύναμη, ενέργεια, διάθεση… Δεν είναι δουλειά πια, είναι επιβίωση, είναι ζωή. Δεν το είδα σαν δουλειά».

Έπειτα, ανέφερε ότι υπήρχαν σκέψεις από το κανάλι σχετικά με την συνέχεια της σειράς λόγω οικονομικών, αποκαλύπτοντας πως από τη στιγμή που μπήκε στην παραγωγή το Netflix, το κανάλι μπόρεσε να το στηρίξει οικονομικά: «Μπορεί να μας ταλαιπώρησαν αρκετά με τις καθυστερήσεις, αλλά έδειξαν κι αυτοί πολύ μεγάλη αγάπη, τόλμη και πίστη σε αυτό το πράγμα».

Όσον αφορά στο σενάριο, αποκάλυψε: «Δεν δέχτηκα καμία παρέμβαση. Εγώ είμαι αυτό που είμαι και θα γράψω αυτό που έχω στην καρδιά μου. Ποια χώρα το χωνεύει και ποια όχι, δεν το ξέρω και δεν με αφορά. Το κανάλι με στήριξε σε αυτό. Ποτέ δεν μου είπε κανένας κάτι».

Εξήγησε ότι δεν θα έπρεπε τίποτα να χωρίζει τους ανθρώπους, ούτε τα φύλα, ούτε τα χρώματα, ούτε τίποτα: «Αυτό που μας χωρίζει είναι η ανθρώπινη βλακεία».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε για το «Παρά Πέντε», για το reunion του οποίο ανέφερε: «Θα κάνουμε ένα επετειακό Παρά Πέντε και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελιές του κοινού. Οι σκηνές που γράφω τώρα, δηλαδή, είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο πρέπει να το σκεφτείτε σαν ένα τηλεοπτικό show, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές. Γράφω σκηνές και γράφω με βάση αυτό που ο κόσμος ήθελε περισσότερο».

Τότε, ο Φώτης Σεργουλόπουλος θέλησε να τον ρωτήσει: «Ένα θέλω να σε ρωτήσω… Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που έχεις γράψει αυτή την ιστορία, ο Σπύρος θα είχε σεξουαλικότητα; Ήταν γκέι ο Σπύρος ή όχι;».

Ο ίδιος αποκάλυψε για πρώτη φορά: «Ο Σπύρος είναι ακριβώς… επειδή εγώ δεν αισθανόμουν… ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω, οπότε δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Μετά το να είναι ένα γκέι αγόρι δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε…».

govastiletto.gr – Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος, αλλά θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου»