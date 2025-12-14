Χωρίς την Έλενα Παπαρίζου το χθεσινό επεισόδιο του The Voice, καθώς η τραγουδίστρια παραμένει στο νοσοκομείο μετά το επεισόδιο αδιαθεσίας που είχε στις 8 Δεκεμβρίου. Η μεταφορά της στην κλινική έγινε εν μέσω προβών για το μουσικό show και, παρά την πολυήμερη νοσηλεία της, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Λόγω λοιπόν του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει η τραγουδίστρια, τη θέση της στο The Voice ανέλαβε να καλύψει ένας παλιός γνώριμος του show, ο Κωστής Μαραβέγιας. Κατά την έναρξη λοιπόν του χθεσινού επεισοδίου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Weekend Live, αναφέρθηκε στην Έλενα Παπαρίζου λέγοντας: «Λίγες ώρες πριν από το γύρισμα αυτού του επεισοδίου των τελευταίων battles, η Έλενά μας αισθάνθηκε μια αδιαθεσία. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πολλές σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μας για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να ακυρώσουμε ή όχι. Έχουν έρθει όμως διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, έχουν κάνει τις πρόβες τους, έχουν κλείσει εισιτήρια, έχουν κλείσει διαμονές, οπότε σκεφτήκαμε ότι φίλοι είμαστε, οικογένεια είμαστε, πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός φίλου.

Και επειδή οι φιλίες που φτιάχτηκαν εδώ πραγματικά είναι αληθινές, υπάρχει ένας φίλος που με το που τον καλέσαμε είπε αμέσως ναι, είπε ότι θα έρθει για την Έλενα, για εμάς, για το παιχνίδι. Στη θέση της Έλενας λοιπόν απόψε, είναι ο τρεις φορές νικητής αυτού του παιχνιδιού…ο υπέροχος κύριος Κωστής Μαραβέγιας».

«Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Έλενα» είπε λίγο μετά ο Χρήστος Μάστορας με τον Γιώργο Καπουτζίδη να συμπληρώνει, «Έλενα γίνε γρήγορα καλά. Σε αγαπάμε πολύ».

«Περαστικά» φώναξε από τη δική του θέση ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Να θυμίσουμε, ότι πριν λίγες ώρες η Έλενα Παπαρίζου έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, ευχαριστώντας τον Κωστή Μαραβέγια που ανέλαβε να καλύψει το κενό της.

