Ο Γιώργος Καραμίχος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή.

Ο αγαπημένος ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την κουζίνα του σπιτιού, όπου μαζί με τους γονείς του ετοίμασαν μια παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα, κρατώντας ζωντανές αγαπημένες οικογενειακές συνταγές.

Στα στιγμιότυπα, ο Γιώργος Καραμίχος φαίνεται να ανοίγει φύλλο δίπλα στον πατέρα του, ενώ η μητέρα του έχει τον ρόλο της επιβλέπουσας, φροντίζοντας να γίνουν όλα όπως πρέπει.

«Παραδοσιακή πίτα με άγρια χόρτα και μυρωδικά. Βλάχικη χορτόπιτα. Συνεργασία πατέρα και γιου, υπό τις άγρυπνες οδηγίες της μητέρας φυσικά. Καλή όρεξη», έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα.

Οι φωτογραφίες απέσπασαν δεκάδες θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους, που ξεχώρισαν τόσο τη ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα, όσο και το λαχταριστό αποτέλεσμα.

Δείτε την ανάρτηση του ηθοποιού:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yorgos Karamihos (@yorgoskaramihos)

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