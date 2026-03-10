Ο Γιώργος Καραμίχος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό του Super Κατερίνα και μίλησε για την επιστροφή του από την Αμερική, όπου ζούσε και εργαζόταν για αρκετά χρόνια.

«Επέστρεψα στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας και μιας επαγγελματικής πρότασης εδώ. Στην Αμερική, οι δουλειές που είχα, είχαν σταματήσει, και τα μαθήματα που έκανα, μπορούσαν να γίνουν online. Ερχόμενοι για το καλοκαίρι, ο γιος μου αρνήθηκε να επιστρέψει.

Όταν ήρθε το δεύτερο lockdown και ακυρώθηκαν οι πτήσεις, τον γράψαμε στο σχολείο εδώ. Μου είπε “Δεν γυρνάω πίσω Αμερική”. Είναι τρομακτικό για ένα παιδί εκεί. Κάθε δύο μήνες κάνουν άσκηση για το ενδεχόμενο να μπει κάποιος με όπλο στο σχολείο.

Τώρα, με την ηρεμία που έχουμε, η γυναίκα μου λέει “Επιτέλους δεν φοβάμαι να αφήσω το παιδί μου στο σχολείο”. Με όλα αυτά, προτιμώ να μένουμε στην Ελλάδα. Θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει εδώ, κι ας αποφασίσει αργότερα ο ίδιος πού θα ζήσει», εξήγησε ο ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά Άγιος έρωτας.

Η επιλογή του Καραμίχου δείχνει πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής για μια οικογένεια. Η Ελλάδα του προσφέρει ηρεμία και γαλήνη για τον γιο του, κάτι που στην Αμερική φαίνεται δύσκολο να εξασφαλιστεί.

