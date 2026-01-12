Από το TikTok στις ακτές του Αγίου Δομινίκου! Ο Gio Kay, ένας από τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου στα social media, έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στην πρεμιέρα του Survivor 2026. Ο Γιώργος Καραντώνης άφησε για λίγο τα viral βίντεο και εντάχθηκε στην ομάδα των Αθηναίων, έτοιμος να αποδείξει ότι η επιβίωση απαιτεί κάτι παραπάνω από ένα καλό post

Ο 28χρονος Ελληνοαμερικανός έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τελευταίο διάστημα, με τις ατάκες του και εναλλάσσοντας ελληνικά και αγγλικά μέσα στην ίδια φράση. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές του φράσεις; «Κι εγώ γι’ αυτό εγώ σαν OG στους πιτσιρικάδες τους μαθαίνω bro τώρα you know. Don’t do this sh*t, don’t do that. Do this, do that. Νοοτροπία, read a book. Να καταλάβεις λίγο άλλο βιβλίο, The laws of human nature you know».

Λίγα λόγια για τον GIΟ

Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στην Ελλάδα, από όπου κατάγεται. «Είμαι από το Νιου Τζέρσεϊ. Είναι πολύ σαν την Ελλάδα. Έχουμε τη θάλασσα, έχουμε την πόλη, χιονίζει, έχει ωραίο ήλιο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Πρωινό.

Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, έχει κάνει δοκιμάσει διάφορα επαγγέλματα, όμως πλέον έχει κατασταλάξει στη μουσική και εργάζεται ως παραγωγός: «Είμαι entrepreneur. Είμαι παραγωγός και πιο πολύ μπίζνες τώρα. Ήμουν παραγωγός, ηχολήπτης, dj, ανοίξαμε στούντιο. Όλοι φεύγουν από την πατρίδα, εγώ επέστρεψα όμως. Πρώτη φορά που ήρθα μετά από πολλά χρόνια, πήγα με τον μικρό μου αδερφό τον Μπέντζι σε κλαμπ και έφαγα πόρτα γιατί φορούσα αλυσίδες, σκουλαρίκια, κανονικά όπως στην Αμερική και μου έλεγαν “Πού μπαίνεις έτσι;”. Και τους λέω “Μάγκες είμαι εδώ για τα μπουκάλια” και μου είπαν “Α, για τα μπουκάλια. Έλα μέσα”», είχε πει ακόμα.

Ο GIO ήταν έτοιμος να ασχοληθεί με την τηλεόραση, γι’ αυτό και πήρε την απόφαση να μπει στο Survivor, ωστόσο έχει δημιουργήσει ένα ακόμη «τηλεοπτικό» πρότζεκτ στο youtube.

«Θα έκανα τηλεόραση, εννοείται. Πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στα πρότζεκτ που προσφέρω εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλω να με δουν και να περιμένουν έναν τράπερ, έναν κακό, πονηρό απατεώνα. Δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Τα πρότζεκτ που προσφέρω εγώ είναι το μέλλον της τηλεόρασης, όπως το Hustle House. Είναι το πρώτο ραπ ριάλιτι σόου. Εκεί μέσα δεν υπάρχουν βρισιές. Υπάρχει μόνο εξέλιξη. Μαθαίνουμε στα παιδιά, τους φτιάχνουμε σαν καλλιτέχνες, τους βάζουμε σε μία βίλα και βγαίνουν σούπερ σταρ. Η νοοτροπία σου είναι τα πάντα. Πρέπει να σκεφτείς. Θέλω τα νέα παιδιά να διαβάζουν βιβλία, να έχουν αυτή την ώθηση μέσα τους, να καταφέρουν κάτι, να βρουν το όραμά τους», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη.

Ο 28χρονος παίρνει αντλεί έμπνευση από την Αρχαία Ελλάδα και στόχος του είναι να μοιάσει στον Αριστοτέλη, όπως είπε: «Έχω πάρει πολύ έμπνευση από την Αρχαία Ελλάδα, από τους φιλόσοφους. Ξεχωρίζω και θέλω να μοιάσω στον Αριστοτέλη. Είναι ο καθηγητής του Μέγα Αλέξανδρου. Πολλοί με ρωτάνε πώς να βγάλουν λεφτά και τους λέω “πάνε δούλεψε”. Πρέπει να μου πεις τι θέλεις, τι έχεις πάθος, γιατί χωρίς πάθος δεν θα αγαπάς αυτό που κάνεις και δεν θα το κάνεις καλά. Έχω κάθε μέρα εκατοντάδες μηνύματα ότι τους άλλαξα τη ζωή. Έχω και αρνητικά μηνύματα από εκείνους που δεν μπορούν να κάνουν όσα έχω κάνει εγώ».

Από τα social media του φαίνεται πως ζει μία έντονη ζωή και συναναστρέφεται με πολλά πρόσωπα από την εγχώρια σόουμπιζ.

