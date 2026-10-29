Δύσκολες ώρες βιώνει ο Γιώργος Καραθανάσης, καθώς ένα ιδιαίτερα αγαπημένο του πρόσωπο έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντάς τον στη θλίψη. Ο σύντροφος της Μαρίας Κορινθίου θέλησε να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με λόγια γεμάτα αγάπη και ευγνωμοσύνη, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντικό ρόλο είχε διαδραματίσει ο εκλιπών στη ζωή του. Όπως εξομολογήθηκε, δεν επρόκειτο απλώς για ένα μέλος της οικογένειας ή της εταιρείας τους, αλλά για έναν άνθρωπο που θεωρούσε μέντορα, στήριγμα και πατρική φιγούρα.

Τα συγκινητικά λόγια του Γιώργου Καραθανάση

«Έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που για μένα δεν ήταν απλώς ένα μέλος της οικογένειάς μας ή της εταιρείας μας. Ήταν ο σοφός μου καθοδηγητής, ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα μου πάντα, σαν πραγματικός πατέρας. Σε κάθε βήμα, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε χαρά, η αγκαλιά του, οι συμβουλές του και η απέραντη σοφία του ήταν το φως και το στήριγμά μου. Με έμαθε να βαδίζω με ήθος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια. Η απουσία σου είναι αβάσταχτη, αλλά το αποτύπωμα που αφήνεις στην ψυχή μου είναι ανεξίτηλο. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου προσέφερες, για την αγάπη σου και για το ότι υπήρξες ο φάρος μου. Καλό ταξίδι… Θα είσαι πάντα ζωντανός στην καρδιά μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν στη συγκινητική δημοσίευση ήταν και η Μαρία Κορινθίου. Η γνωστή ηθοποιός, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Καραθανάση, επέλεξε να εκφράσει τη συμπαράστασή της με έναν λιτό αλλά ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο. Συγκεκριμένα, άφησε στα σχόλια της ανάρτησης μια ραγισμένη καρδιά, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη θλίψη της για την απώλεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Karathanasis (@karathanasisgeorge)

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