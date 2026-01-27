Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο Γιώργος Καρατζαφέρης προχώρησε στην πρώτη του δημόσια εξομολόγηση για την απώλεια του αδελφού του, Σπύρου. Με τρεμάμενη φωνή, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. μίλησε με λόγια καρδιάς για τον αείμνηστο δημοσιογράφο, τονίζοντας πως η δική του πορεία και επιτυχία οφείλονται αποκλειστικά στη στήριξη και την προσωπικότητα του αδελφού του.

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης εμφανίστηκε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) μιλώντας για τον αγαπημένο του αδελφό Σπύρο Καρατζαφέρη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 χρόνων.

Μιλώντας για την πορεία του στον χώρο της δημοσιογραφίας, σχολίασε: «Ο Σπύρος υπήρξε ιχνηλάτης στο επάγγελμα, άνοιξε δρόμους τους οποίους περπατήσαμε πολλοί, μεταξύ αυτών και εγώ. Πρέπει να ομολογήσω γιατί του το χρωστάω ότι, αν δεν είχε ανοίξει τους δρόμους ο Σπύρος, δεν θα γινόμουν αυτό που έγινα».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν χρωστά στον Σπύρο μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του πορείας, απάντησε: «Του χρωστάω μεγάλος μέρος της καρδιάς μου. Ήταν ασυμβίβαστος, για αυτό έκανε πολλούς εχθρούς και για αυτό κατάφερε αυτά που κατάφερε».

Η κηδεία του Σπύρου Καρατζαφέρη έγινε το περασμένο Σάββατο, σε στενό οικογενειακό κύκλο ενώ την τραγική είδηση θανάτου του δημοσιογράφου έκανε γνωστή ο αδελφός του Γιώργος Καρατζαφέρης.

