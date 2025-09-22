Δεν έκρυψε την ενόχλησή του ο Γιώργος Καράβας με όσους προσπαθούν να τον συγκρίνουν με τον Γιώργο Λιανό και να πούνε ποιός από τους δυο είναι καλύτερος στην παρουσίαση.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Δεν έκρυψε την ενόχλησή του ο Γιώργος Καράβας με όσους προσπαθούν να τον συγκρίνουν με τον Γιώργο Λιανό και να πούνε ποιός από τους δυο είναι καλύτερος στην παρουσίαση.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.