Το πρωί Κυριακής 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Ανάμεσα στους επώνυμους που έτρεξαν ήταν και η Ραφαέλα Ψαρρού, η σύζυγος του Γιώργου Καράβα.

Ο παρουσιαστής δεν έτρεξε φέτος, όμως βρέθηκε εκεί για να καμαρώσει την σύζυγό του, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Με μια άκρως τρυφερή ανάρτηση στα social media, ο Γιώργος Καράβας αποθέωσε την αγαπημένη του, που τερμάτισε στον Μαραθώνιο.

«Τι να πρωτοπώ για αυτό το πλάσμα !!! Τι να πρωτοπώ για αυτή τη γυναίκα!! Είσαι αερικό, είσαι ψυχή, είσαι σώμα, είσαι έρωτας, είσαι έμπνευση, είσαι ο άνθρωπος μου!! Για την ακρίβεια είσαι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει! Είσαι άγγελος!! Και ξέρεις και κάτι… είσαι πρωταθλήτρια!

Πρώτος Κλασσικός Μαραθώνιος σε τόσο δύσκολες συνθήκες και όχι απλά τερμάτισες… τα έσπασες! 3:32:08 Μόνο περηφάνια και θαυμασμός ! Σε αγαπώ με όλο μου το είναι!! Συγχαρητήρια!!!», σημείωσε ο Γιώργος Καράβας στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Και η Ραφαέλα Ψαρού από την πλευρά της προχώρησε σε μία σχετική ανάρτηση.

«3:32:08 και ναι, τερμάτισα!!! Δεν έχω λόγια για να περιγράψω τη χαρά και τη συγκίνηση αυτού του αγώνα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για το σώμα, το μυαλό και την ψυχή. Αλλά το πιο όμορφο απ’ όλα; Η οικογένεια και οι φίλοι μου στον τερματισμό, να κλαίνε από χαρά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή.

Τι να πρωτοπώ για το αγόρι μου; @yiorgoskaravas_official Ότι με πήγε στην αφετηρία; Ότι είχε μεγαλύτερη έννοια από ότι είχα εγώ; Ότι με παρακολουθούσε σε κάθε χιλιόμετρο και έκλεγε;

Δεν ξέρω τι να πρώτο πω! Είσαι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου!

Ευχαριστώ από καρδιάς τον @theodorakakos_dimitris για την καθοδήγηση και τη στήριξη!

Πόσο σημαντικό που σε είδα λίγο πριν το τερματισμό, μου έδωσες δύναμη ! 🙏🏼

Το αγαπημένο μου συναθλητή @manospanta που έχουμε τρέξει μαζί παρααα πολλά χιλιόμετρα και πάντα με παροτρύνει για το καλύτερο !

Την @dkalogeraki κ την @sophakie που ήρθαν κ με βρήκαν στα τελευταία χιλιόμετρα !

Και τον @ilias_kal_ που ήρθε να με βρει κάπου μετά τα 31km και φωναζεεε !

@hoka Cielo X1 we did it 💪🏽

Είστε όλοι μοναδικοί και κάνατε την εμπειρία αυτή ακόμα πιο όμορφη! Ευχαριστώ και στα επόμενα», σημείωσε η Ραφαέλα Ψαρρού στην ανάρτησή της.

