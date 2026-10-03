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Μερικές ημέρες στην Κύθνο πέρασαν ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού, κάνοντας ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά τους.

Το ζευγάρι επέστρεψε στο κυκλαδίτικο νησί, όπου είχε βρεθεί και το καλοκαίρι. Αυτή τη φορά, η Ραφαέλα Ψαρρού μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Τα στιγμιότυπα από την Κύθνο

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, η Ραφαέλα Ψαρρού πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της, με φόντο τη θάλασσα και το φθινοπωρινό τοπίο του νησιού.

«Με το αγόρι μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τις εικόνες από την απόδρασή τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafaela Psarrou-Mavraki (@rafaela_psarrou)

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