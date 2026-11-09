Ο Γιώργος Καράβας εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του, Ραφαέλα Ψαρρού, με αφορμή τη συμμετοχή της στον Μαραθώνιο της Αθήνας.

Ο παρουσιαστής και μοντέλο θέλησε να της αφιερώσει ένα τρυφερό μήνυμα μέσα από τα social media, δείχνοντας πόσο περήφανος είναι για την προσπάθεια και την αποφασιστικότητά της.

Η συμμετοχή της Ραφαέλας Ψαρρού στον Μαραθώνιο

Η Ραφαέλα Ψαρρού πήρε μέρος στον Μαραθώνιο της Αθήνας, δοκιμάζοντας τις αντοχές της σε μια απαιτητική αθλητική διοργάνωση.

Ο σύζυγός της στάθηκε στο πλευρό της, εκφράζοντας τη στήριξή του και την πεποίθησή του ότι μπορεί να πετύχει κάθε στόχο που θέτει στον εαυτό της.

Το μήνυμα αγάπης και η δημόσια αφιέρωση

42.195 μέτρα απόσταση.

Αλλά η αλήθεια είναι πως η πιο μεγάλη διαδρομή δεν γίνεται στην άσφαλτο του Μαραθωνίου, γίνεται μέσα στο μυαλό.

Ο Κλασικός Μαραθώνιος είναι, πάνω από όλα, ένα αμείλικτο εσωτερικό ταξίδι.

Είναι η στιγμή που ο καθένας μας έρχεται αντιμέτωπος με το βαθύτερο, πιο απροσπέραστο κομμάτι του εαυτού του. Σε αυτή τη διαδρομή δεν πολεμάς μόνο την κούραση, πολεμάς τα όρια που σου φύτεψαν οι άλλοι, τις φωνές που σου έλεγαν «δεν μπορείς», και κυρίως, την πιο σκοτεινή, αρνητική πλευρά των ίδιων σου των σκέψεων.

Κάθε χιλιόμετρο και μια εσωτερική μάχη. Κάθε βήμα και μια μικρή νίκη. Κάθε τερματισμός και ένα τείχος που γκρεμίζεται.

Όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να καταφέρνει κάτι που μέχρι πριν από δύο χρόνια φάνταζε εντελώς αδύνατο, η συγκίνηση σε πνίγει. Δεν είναι απλώς ένα μετάλλιο στο στήθος. Είναι η απόδειξη ότι η ψυχή δεν έχει ταβάνι. έγραψε στην ανάρτησή του.

Η οικογενειακή ζωή του ζευγαριού

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού έχουν δημιουργήσει μαζί μια οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, τον Φίλιππο και την Καλλιόπη.

Οι δυο τους συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη τους και τη σημασία που έχει για εκείνους η οικογένεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yiorgos Karavas (@yiorgoskaravas_official)

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