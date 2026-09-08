O Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού φαίνεται πως συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις τελευταίες καλοκαιρινές ημέρες.

Το ζευγάρι, μαζί με τα δύο παιδιά του, τον Φίλιππο και την Καλλιόπη, εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό και πραγματοποίησε μια οικογενειακή εξόρμηση στη θάλασσα.

Επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πέρασαν αρκετές ώρες μακριά από τις υποχρεώσεις και τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Οι βουτιές, τα παιχνίδια και οι στιγμές χαλάρωσης είχαν την τιμητική τους, με την οικογένεια να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές εν πλω.

Η Ραφαέλα Ψαρρού θέλησε να μοιραστεί μέρος αυτής της ημέρας με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και στιγμιότυπα στα social media.

Για το ζευγάρι, τέτοιες μικρές αποδράσεις αποτελούν μια ευκαιρία να περάσουν ποιοτικό χρόνο όλοι μαζί και να κρατήσουν λίγο ακόμη την καλοκαιρινή διάθεση, πριν επιστρέψουν πλήρως στους ρυθμούς της νέας σεζόν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yiorgos Karavas (@yiorgoskaravas_official)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafaela Psarrou-Mavraki (@rafaela_psarrou)

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