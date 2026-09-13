Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι πέρασαν το Σάββατο ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού.
Το ζευγάρι βρέθηκε σε βάπτιση αγαπημένων φίλων και στη συνέχεια ακολούθησε το πάρτι, όπου διασκέδασε μαζί με την παρέα του.
Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού δεν άργησαν να βρεθούν στην πίστα, απολαμβάνοντας τη μουσική και το γλέντι.
Όταν ξεκίνησαν τα αραβικά τσιφτετέλια και εμφανίστηκαν οι χορεύτριες, ο Γιώργος Καράβας πήρε ένα μαντήλι και άρχισε να χορεύει, κλέβοντας τις εντυπώσεις.
Η Ραφαέλα Ψαρρού κατέγραψε το στιγμιότυπο με το κινητό της, ενώ λίγο αργότερα μπήκε και εκείνη στην πίστα, συνεχίζοντας μαζί με τον σύζυγό της το γλέντι.
Govastiletto.gr – Γιώργος Καράβας – Ραφαέλα Ψαρρού: Απόδραση με τα παιδιά τους εν πλω