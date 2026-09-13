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Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι πέρασαν το Σάββατο ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού.

Το ζευγάρι βρέθηκε σε βάπτιση αγαπημένων φίλων και στη συνέχεια ακολούθησε το πάρτι, όπου διασκέδασε μαζί με την παρέα του.

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού δεν άργησαν να βρεθούν στην πίστα, απολαμβάνοντας τη μουσική και το γλέντι.

Όταν ξεκίνησαν τα αραβικά τσιφτετέλια και εμφανίστηκαν οι χορεύτριες, ο Γιώργος Καράβας πήρε ένα μαντήλι και άρχισε να χορεύει, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Η Ραφαέλα Ψαρρού κατέγραψε το στιγμιότυπο με το κινητό της, ενώ λίγο αργότερα μπήκε και εκείνη στην πίστα, συνεχίζοντας μαζί με τον σύζυγό της το γλέντι.

Govastiletto.gr – Γιώργος Καράβας – Ραφαέλα Ψαρρού: Απόδραση με τα παιδιά τους εν πλω