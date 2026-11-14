Γιώργος Καράβας – Ραφαέλα Ψαρρού: Στόλισαν για τα Χριστούγεννα – Το εντυπωσιακό δέντρο

Ο ίδιος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του στιγμιότυπα από την προετοιμασία μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε ένα από τα βίντεο, η Ραφαέλα Ψαρρού φαίνεται να ασχολείται με το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ ο ίδιος έγραψε με χιούμορ «Προσοχή έργα», προσθέτοντας στη συνέχεια τη φράση «Την αγαπώ» με μια κόκκινη καρδιά.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό δέντρο με πλούσιο στολισμό σε κόκκινες αποχρώσεις, μεγάλα διακοσμητικά λουλούδια, μπάλες, φιγούρες και λαμπάκια. Ξεχωριστή θέση είχαν και οι χριστουγεννιάτικες φιγούρες που τοποθετήθηκαν στη βάση του.

Ο Γιώργος Καράβας έδωσε και μια πιο κινηματογραφική διάθεση στο στιγμιότυπο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό, χιόνι και Μόνος στο σπίτι στην τηλεόραση», αναφερόμενος στην αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία.

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια μαζί με τα παιδιά τους, τα οποία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους. Το ζευγάρι μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά του, ενώ δεν κρύβει την αγάπη και την τρυφερότητα που υπάρχει ανάμεσά τους.

Οι αναρτήσεις τους έδωσαν μια γεύση από τη γιορτινή ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει στο σπίτι τους, με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό να ολοκληρώνεται και την οικογένεια να μπαίνει σε εορταστικούς ρυθμούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafaela Psarrou-Mavraki (@rafaela_psarrou)

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