Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού βρίσκονται, τις τελευταίες ημέρες, σε ένα επίγειο παράδεισο, απολαμβάνοντας στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας.

Το γνωστό ζευγάρι επέλεξε τις μαγευτικές Μαλδίβες για μια απόδραση από την καθημερινότητα, έχοντας μαζί τους τα παιδιά τους σε αυτό το ονειρικό ταξίδι. Οι εικόνες που μοιράζονται μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς τους στα social media κόβουν την ανάσα, με το γαλάζιο της θάλασσας και την εξωτική ομορφιά του τοπίου να κυριαρχούν σε κάθε τους στιγμιότυπο.

Η οικογένεια απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο κάτω από τον ήλιο των Μαλδίβων, αφήνοντας πίσω την ταλαιπωρία του ταξιδιού.

Δείτε παρακάτω τις αναρτήσεις τους:

