Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού περνάνε ξέγνοιαστες στιγμές και έκαναν μια μικρή απόδραση στη Μονεμβασιά. Το ζευγάρι μοιράστηκε κάποιες στιγμές τους, στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Instagram.

Tο μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο, και έγραψε στη λεζάντα: «Όπου κι αν πάω πάντα εδώ γυρνώ. Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ. Αλλάξαν όλα, αλλάξαμε κι εμείς. Κι εσύ που είχες τόσα να μου πεις. Ανοίγεις διαπασών τη μουσική».

«Να κρύψεις της σιωπής σου την κραυγή. Πού μας πάει της ψυχής τ’ άγριο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη. Μια ζωή θ’ αρχίζουμε πάλι απ’ την αρχή. Πάλι απ’ την αρχή».

Ο ίδιος ανέφερε για τη σύζυγό του, σε πρόσφατη συνέντευξή του: «Εννοείται ότι περάσαμε κρίση με τη Ραφαέλα. Δε διαφέρουμε σε τίποτα από τα άλλα ζευγάρια. Δυο άνθρωποι είμαστε, δυο διαφορετικές προσωπικότητες που ήρθαμε κοντά. Απλά, προσπαθούμε να βλέπουμε ο ένας στον άλλον τα θετικά και όχι τα αρνητικά».

Ο Γιώργος Καράβας εξομολογήθηκε: «Έχουμε περάσει περιόδους έντασης, και κρίσης ίσως. Ιδίως όταν τα παιδιά ήταν μικρά που η Ραφαέλα, θέλοντας και μη, ιδίως ως μαμά, που είναι πολύ ιερός ο ρόλος της μαμάς ιδίως στο αρχικό στάδιο των παιδιών που την έχουν ανάγκη 100%, εκεί δυσκολεύτηκε. Δυσκολεύτηκε γιατί ήταν μικρή, δεν είχε χρόνο για εκείνη, πολλές ευθύνες είχαν πέσει πάνω μου γιατί δούλευα και πολλές φορές ήμουν εκτός, ταξίδευα συχνά στο εξωτερικό και είχα και τα γυμναστήρια».

