Ο Γιώργος Καράβας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε για την καριέρα του στο modeling, τις εμπειρίες του στο εξωτερικό, αλλά και την οικογένειά του.

Το γνωστό μοντέλο και πρώην κριτής του GNTM δήλωσε πως σήμερα δύσκολα θα έφευγε για το εξωτερικό αφήνοντας πίσω τα παιδιά του.

«Έχω 20 χρόνια ενεργά στο modeling, αλλά πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν θεωρώ ότι η πόρτα έχει κλείσει. Υπάρχει ενδιαφέρον και ενδείξεις ότι όποτε θέλω μπορώ να δουλέψω στο εξωτερικό. Όμως υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος: τα παιδιά. Αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και δεν είναι εύκολο», τόνισε ο Γιώργος Καράβας.

Όπως εξήγησε, η επιστροφή στο εξωτερικό δεν είναι εύκολη υπόθεση: «Δεν σε περιμένουν όλοι με ανοιχτές αγκάλες. Πρέπει να ξαναχτίσεις όλο αυτό που θεωρητικά είχες ήδη χτίσει, γιατί ο ανταγωνισμός στο modeling είναι σκληρός».

Όσο για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Ραφαέλα Ψαρρού, ο Γιώργος Καράβας αποκάλυψε πως στην αρχή υπήρξε δισταγμός από πλευράς της.

«Στην αρχή δεν με ήθελε, ίσως υπήρξε λίγος φόβος. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο: η συνείδηση, η έλλειψη σοβαρότητας, διάφορα», είπε.

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι είναι μαζί από τα νεανικά τους χρόνια και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον γιο τους Φίλιππο και την κόρη τους Καλλιόπη.

