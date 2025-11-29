Η Σοφία Μαυραντζά υποδέχτηκε το σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Κιμούλη στο νέο επεισόδιο του The Greatest Stories για το CNN Greece.

Ο Γιώργος Κιμούλης ερωτώμενος, μεταξύ άλλων, για το αν μπορούσε να μιλήσει στο νεότερο εαυτό του και τι ακριβώς θα του έλεγε, παραδέχτηκε: «Θα του έλεγα αν μπορούσες να είχες κάνει λιγότερους ανθρώπους να αισθανθούν άσχημα, θα ήταν καλύτερα, γιατί όταν είμαστε νέοι, αυτό δεν το σκεφτόμαστε, αυτό θα του έλεγα τίποτα άλλο, λιγότερους ανθρώπους να στεναχωρούσα».

Θυμίζουμε ότι έξι γυναίκες ηθοποιοί κατηγόρησαν τον Γιώργο Κιμούλη για ψυχολογική βία.

