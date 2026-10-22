Η σημερινή διαδικασία έρχεται μετά από την αναβολή που έλαβε η υπόθεση στις αρχές Οκτωβρίου, ύστερα από σχετικό αίτημα της πλευράς του ενάγοντος. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι τρεις εναγόμενοι ηθοποιοί είχαν δώσει κανονικά το «παρών» στις δικαστικές αίθουσες της Ευελπίδων, δηλώνοντας έτοιμοι να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, σε αντίθεση με τον κ. Κιμούλη που εκπροσωπήθηκε από τους νομικούς του συμπαραστάτες.

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης

Η ρίζα αυτής της δικαστικής αντιπαράθεσης βρίσκεται στις αρχές του 2021, όταν η χώρα βρισκόταν στη δίνη των αποκαλύψεων του ελληνικού κινήματος #MeToo. Η αρχή έγινε με τη δημόσια τηλεοπτική εξομολόγηση της Ζέτας Δούκα, η οποία κατήγγειλε τον Γιώργο Κιμούλη για ψυχολογική και λεκτική βία, καθώς και για ένα περιστατικό σωματικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης «Closer» τη σεζόν 2008-2009.

Αμέσως μετά, οι ηθοποιοί Δώρα Χρυσικού και Νίκος Ψαρράς, οι οποίοι συμμετείχαν στον ίδιο θίασο, πήραν δημόσια θέση στηρίζοντας τις καταγγελίες της συναδέλφου τους και επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξαν μάρτυρες των όσων περιγράφηκαν.

Η απάντηση του Γιώργου Κιμούλη ήταν άμεση και επιθετική. Αρνούμενος κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, επέλεξε την οδό της δικαιοσύνης. Στην πολυσέλιδη αγωγή του υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις των τριών ηθοποιών ήταν προσχεδιασμένες και αναληθείς, με μοναδικό στόχο την επαγγελματική του εξόντωση και τον κοινωνικό του αποκλεισμό (cancel culture).

Η σημερινή εκδίκαση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς το δικαστήριο καλείται να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία και τις μαρτυρίες, ρίχνοντας φως σε μια υπόθεση που άλλαξε ριζικά τις ισορροπίες στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο.

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