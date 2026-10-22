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Η πολύκροτη κόντρα αναμένεται να αναβιώσει σήμερα στο εδώλιο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αφού είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει ο Γιώργος Κιμούλης κατά των συναδέλφων του, Ζέτας Δούκα, Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρρά. Ο γνωστός πρωταγωνιστής αξιώνει το συνολικό ποσό των 700.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη, ισχυριζόμενος ότι υπέστη συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, οι οποίες έπληξαν ανεπανόρθωτα την προσωπική και επαγγελματική πορεία του.