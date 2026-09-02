Τον απεριόριστο σεβασμό και θαυμασμό του προς τον Γιάννη Πάριο εξέφρασε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα τον άκουγε «μέχρι την τελευταία του στιγμή, ακόμα και κατάκοιτος σε ένα κρεβάτι». Φιλοξενούμενος την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3», ο σπουδαίος ηθοποιός τοποθετήθηκε για τον σάλο και τα αρνητικά σχόλια που προκλήθηκαν πρόσφατα γύρω από την εικόνα του τραγουδιστή μετά τη συναυλία του στη Λάρνακα.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου στηλίτευσε τις επικρίσεις των χρηστών στα social media, υπογραμμίζοντας ότι η τεράστια προσφορά και η ιστορία ενός καλλιτέχνη τέτοιου βεληνεκούς οφείλουν να αντιμετωπίζονται με τον αμέριστο σεβασμό όλων.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Γράφουν για τη φωνή και γιατί δεν πάει αυτό… Όλα αυτά δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή».

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Αφορμή για τα σχόλια που προηγήθηκαν στάθηκε η πρόσφατη συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο. Μετά το τέλος της συναυλίας, αποσπάσματα από τις ερμηνείες του άρχισαν να δημοσιεύονται στα social media, με ορισμένους να ασκούν αρνητική κριτική στη φωνητική του απόδοση και να σχολιάζουν την ηλικία του.

Μεταξύ εκείνων που πήραν δημόσια θέση ήταν και ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του, Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος απάντησε στους επικριτές του, αναδεικνύοντας τη μακρά καλλιτεχνική του διαδρομή και την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

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