Ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια την προσωπική του εμπειρία με τον τζόγο, εξηγώντας ότι η εξάρτησή του, του στοίχισε τόσο ψυχικά, όσο και οικονομικά.

Σκοπός του, όπως τόνισε, είναι να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για τους νέους και να τους αποτρέψει από τον ίδιο δρόμο.

«Ο λόγος που το αποκάλυψα ήταν ότι πόνεσα πάρα πολύ. Ήθελα να το πω ανοιχτά, για να γίνει ένα καμπανάκι για τους νέους και να μην ξεκινήσουν κάτι τέτοιο. Εγώ ήμουν εξαρτημένος. Η εξάρτηση είναι ό,τι χειρότερο. Έχασα και οικονομικά και ψυχικά», ανέφερε σε συνέντευξή του στην OnTime ο γνωστός ηθοποιός.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξομολογήθηκε επίσης ότι το «DNA» του τον βοήθησε να αντέξει και να ξεπεράσει τον εθισμό.

«Κάθε φορά που ένας παίκτης χάνει την περιουσία του ή κάτι σημαντικό, πέφτει σε βαθιά κατάθλιψη. Εκείνο που με έσωσε ήταν αυτό το DNA που έχω, το οποίο με αναισθητοποιούσε και κατάφερνα να το ξεπερνώ. Ίσως γι’ αυτό συνέχιζα», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

