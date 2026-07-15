Την τελευταία της πνοή στα 92 της χρόνια άφησε η Μάρω Κοντού. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε τη θλίψη στον κόσμο του θεάτρου και της τηλεόρασης καθώς η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, δύο από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, υπήρξαν φίλοι ζωής.

Από τις αθάνατες κινηματογραφικές στιγμές τους όπως στο «Ξύπνα Βασίλη», στο «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και σε δεκάδες άλλες ταινίες, μέχρι τις θεατρικές τους εμφανίσεις, οι δυο τους είχαν συνδεθεί στη μνήμη του ελληνικού κοινού ως σύμβολα μιας εποχής γεμάτης ποιότητα, ήθος και χιούμορ.

Ο αγαπημένος ηθοποιός πριν λίγα λεπτά έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook και ζήτησε μεταξύ άλλων από τους δημοσιογράφους αυτές τις δύσκολες ώρες να μην τον παίρνουν τηλέφωνο για δηλώσεις.

Η ανάρτησή του

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει.

Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο.» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε στο Facebook.

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