Γιώργος Κόρομι: Αποκαλύπτει πρώτη φορά ότι κινδύνεψε να πεθάνει όταν συμμετείχε στο Survivor

Ο Γιώργος Κόρομι μίλησε στο «Happy Day» του Alpha, με αφορμή τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, όταν κατά τη διάρκεια του ψαροντούφεκου, τον χτύπησε ταχύπλοο με αποτέλεσμα η προπέλα να του ακρωτηριάσει το ένα πόδι και να του τραυματίσει σοβαρά το άλλο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον σώσουν.

Ο πρώην παίκτης του Survivor αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι όταν ήταν στο παιχνίδι, βίωσε παρόμοιο περιστατικό, όταν σκάφος δεν είδε ούτε τον ίδιο ούτε και τη σημαδούρα, με αποτέλεσμα να περάσει από πάνω του. Ωστόσο, επειδή είναι έμπειρος για να σωθεί βούτηξε πιο βαθιά στο νερό για να μη τον χτυπήσει. Μάλιστα, μαζί του ήταν ο Σάκης Κατσούλης και άνθρωπος της παραγωγής, οι οποίοι πανικοβλήθηκαν.

Ο Γιώργος Κόρομι σχολίασε: «Η παραγωγή αυτό που μας λέει πάντα είναι ότι θα βουτάμε, θα τους ενημερώνουμε για τις βουτιές και θα έχετε κάποιο άτομο της παραγωγής. Δεν υπάρχουν όπως άκουσα όρια στο ψαροντούφεκο. Δεν είναι μια θάλασσα ενώ στον Άλιμο που να έχει σημαδούρες και να σου πει ότι δεν ξεπερνάς αυτό το σημείο γιατί έχει πλωτά, γιατί έχει ακτοπλοϊκά. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Άρα όσο βλέπει το μάτι σου. Αυτός που θέτει τα όρια είναι ο εκάστοτε άνθρωπος της παραγωγής, ο οποίος έχει πάει μαζί σου, έχει μία εμπειρία της θάλασσας, όσα θέσει τα όρια. Θα έρθει μαζί σου, θα ακολουθήσει και θα δει ότι τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Δεν βουτάς ποτέ χωρίς σημαδούρα, όπως δεν βουτάς εδώ, δεν βουτάς εκεί.

Αυτό που άκουσα εγώ ότι έγινε, είναι ότι βουτήξαν, δυστυχώς, τα δύο παιδιά χωρίς σημαδούρα. Και χωρίς την επίβλεψη κάποιου ανθρώπου από την παραγωγή. Αυτό είναι αυτοκτονία σκέτη. Η σημαδούρα είναι βέβαια κάτι το οποίο είναι δύσκολο να την κουβαλάς μαζί σου, γιατί δεν μας δίνουν μία απλή σημαδούρα όπως έχουμε εδώ, ένα μπαλονάκι, με μια σημαιούλα πάνω η οποία έχει καταδύσεις. Μας δίνουν για ασφάλεια ένα ολόκληρο μπαλόνι μεγάλο από σκάφος το οποίο είναι μισό μέτρο σχεδόν σε διάμετρο για να γινόμαστε ορατοί. Γιατί τα σκάφη εκεί είναι πολλά, περνάνε συνέχεια τουριστικά σκάφη. Σε περίπτωση λοιπόν ατυχήματος θα χρειαζόταν να ενημερωθεί κάποιο σκάφος, στο Μπαγιαχίμπε που είναι το κοντινότερο λιμάνι, να στείλουνε σκάφος. Εφόσον φυσικά είναι και διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Είναι μισή ώρα διαδρομή. Άλλη μισή ώρα πίσω η επιστροφή και από’ κει από το Μπαγιαχίμπε να πας στη Λα Ρομάνα στο νοσοκομείο, ίσως να ‘ναι και μία ώρα. Μιλάμε για δύο ώρες, είναι πολύ τυχερός ο Σταύρος που άμα έχει τραυματιστεί έτσι όπως έχουμε ακούσει και η αιμορραγία ήταν τεράστια, που βρίσκεται στη ζωή».

Για πρώτη φορά αποκάλυψε περιστατικό που βίωσε ο ίδιος στο Survivor και πολλοί φοβήθηκαν ότι τον χτύπησε σκάφος. «Κι εμένα έχει περάσει σκάφος από πάνω… Ήταν μαζί μου άνθρωπος παραγωγής. Είχαμε σημαδούρες κανονικά, ήταν μαζί μου κι ο Σάκης Κατσούλης, στα 50 μέτρα απόσταση και τον είδανε και πανικοβλήθηκαν, νόμιζαν ότι με χτύπησε το σκάφος. Εγώ με το που το είδα ότι δεν με έχει δει, δεν πανικοβλήθηκα λόγω εμπειρίας και έκατσα και βούτηξα βαθιά κάτω. Κράτησα την ανάσα μου. Το σκάφος πέρασε από πάνω μου. Δηλαδή είδα με τα μάτια μου τις δύο προπέλες να περνάνε. Και μόλις υπολόγισα ότι είναι ασφαλές να ανέβω, ανέβηκα πάνω. Κι ήμουν πολύ τυχερός. Να ευχηθώ δύναμη στους δικούς του».

