Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Γιώργος Κόρομι και η Τίνα Τριανταφύλλου εμφανίστηκαν στο Happy Day κρατώντας στην αγκαλιά την 6 μηνών κορούλα τους, η οποία, όπως λένε, τους έχει αλλάξει τη ζωή με τον πιο όμορφο τρόπο.

Το ζευγάρι μίλησε ανοιχτά για τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως νέοι γονείς, για τα ξενύχτια, αλλά και για το πώς η μικρή τους έκανε την καθημερινότητα πιο δεμένη από ποτέ.

«Στην αρχή δυσκολευτήκαμε πολύ, αλλά οι συμβουλές από τα social media μας βοήθησαν. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν έπρεπε να φύγω για Άγιο Δομίνικο», είπε ο Γιώργος Κόρομι.

Η Τίνα, με αυθορμητισμό και χιούμορ, περιέγραψε: «Του είπα “καλωσόρισες, πάρε την κόρη σου” και εξαφανίστηκα! Δεν κοιμόμουν καθόλου εκείνη την περίοδο. Ήμουν ζόμπι. Με έσωσε η πεθερά μου».

Το ζευγάρι αποκάλυψε πως σκέφτεται να βαπτίσει την κόρη του την ερχόμενη Άνοιξη και πως το όνομα που έχουν επιλέξει είναι Ελεονώρα. Όσο για γάμο; Δεν τον αποκλείουν, αλλά θέλουν να γίνει ξεχωριστά, σε δική τους στιγμή και όχι μαζί με τη βάπτιση.

Η μικρή Ελεονώρα μεγαλώνει σε ένα σπίτι όπου ακούγονται δύο γλώσσες καθημερινά. «Στο σπίτι εγώ μιλάω μόνο Αγγλικά και ο Γιώργος μόνο Ελληνικά, αλλιώς θα μάθει και τις δύο σπαστά», είπε γελώντας η Τίνα.

Όπως τονίζουν, προσπαθούν να μην αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και να έχουν πάντα τη μικρή μαζί τους, όπου κι αν πηγαίνουν.

Η νέα τους πραγματικότητα είναι γεμάτη τρυφερότητα, μικρές προκλήσεις και άφθονη οικογενειακή ενέργεια που τους έχει ενώσει ακόμα περισσότερο.