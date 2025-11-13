Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Γιώργος Κρικοριάν μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρώην συνεργάτιδά του, Δανάη Μπάρκα και στο νέο της σύντροφο.

Ο Γιώργος Κρικοριάν αποκάλυψε: «Είναι πολύ ερωτευμένη. Πριν το δημοσίευμα ότι παντρεύεται ήμουν σπίτι της, με το σύντροφό της θα την δώσω στεγνά… Εξαιρετικό παιδί αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θέλω να πιστεύω ότι αν υπήρχε κάτι για γάμο, θα το ήξερα. Αν ήμουν καλεσμένος, δεν θα στο έλεγα, η ώρα η καλή θα δούμε».

Για το νέο κύκλο του Survivor, ο ίδιος είπε: «Μ’ αρέσει αλλά θέλω να βρουν Αθηναίους».

Δείτε το βίντεο:

