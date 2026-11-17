Ο Γιώργος Λάγιος αποκάλυψε τους κανόνες που έχει θέσει στη νέα του σχέση, προκαλώντας συζητήσεις με τις απόψεις του για τα social media και τα όρια της απιστίας.

Ο ίδιος παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε αποκλειστική σχέση και πως είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένος στην προσωπική του ζωή. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ήταν όσα είπε για τα likes, τα follows και τις νέες διαδικτυακές γνωριμίες, τα οποία θεωρεί κινήσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως «μικροαπιστίες».

Ο Γιώργος Λάγιος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη νέα του σχέση, τονίζοντας πως πλέον τηρεί την αποκλειστικότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της επαφής μέσα σε ένα ζευγάρι, διευκρινίζοντας ότι δεν μετρά μόνο η συχνότητα, αλλά κυρίως η ποιότητα και η διατήρηση του φλερτ, ακόμη και όταν οι δύο σύντροφοι δεν βρίσκονται μαζί. «Είμαι πάρα πολύ καλά στα προσωπικά μου αυτό το διάστημα και είμαι σε αποκλειστική σχέση και δεν πάω με άλλες. Το σεξ είναι σημαντικό σε μια σχέση και όταν λέω σεξ δεν εννοώ πάντα τη συχνότητα, αλλά την ποιότητα. Ότι όσες φορές βρισκόμαστε να είναι ποιοτικό και όσο δεν βρισκόμαστε να υπάρχει το φλερτ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πιο ενδιαφέρουσα αποκάλυψη ήρθε όταν ο ίδιος αναφέρθηκε στους κανόνες που έχουν συμφωνήσει με τη σύντροφό του για τη χρήση των social media. Όπως εξήγησε, δεν κάνει likes, ούτε στέλνει αντιδράσεις με φωτιές σε αναρτήσεις άλλων γυναικών, καθώς θεωρεί πως τέτοιες κινήσεις ξεπερνούν τα όρια μιας αποκλειστικής σχέσης. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχουν συμφωνήσει να μην υπάρχουν νέες διαδικτυακές γνωριμίες με άτομα που δεν γνωρίζει ο ένας από τον άλλον. «Δεν πατάω ούτε like, ούτε φωτιές. Αυτά είναι μικροαπιστίες, red flags. Έχω σταματήσει να σκρολάρω και στα social. Αυτά απαγορεύονται και έχω βάλει κανόνες που συμφωνεί. Υπάρχει συγκεκριμένη χρήση των social media όταν είμαστε σε σχέση. Απαγορεύονται καινούργιοι φίλοι που δεν ξέρουμε, follow και like. Αυτά είναι κανονισμένα και προσυμφωνούνται», δήλωσε.

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