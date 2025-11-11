Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο σάλος που έχει ξεσπάσει μετά την έντονη on air σύγκρουση της Σοφίας Μουτίδου με τον Απόστολο Γκλέτσο στο Real View του OPEN συνεχίζεται, με τον ψυχοθεραπευτή Γιώργο Λάγιο να τοποθετείται δημόσια για όσα διαδραματίστηκαν.

Το περιστατικό έγινε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, όταν ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή για να μιλήσουν για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στον χώρο του θεάτρου. Η συζήτηση γρήγορα πήρε φωτιά, καθώς η Σοφία Μουτίδου τον αποκάλεσε επανειλημμένα «ψεύτη», οδηγώντας τον ηθοποιό να αποχωρήσει, πετώντας τα μικρόφωνα.

Την επόμενη μέρα, η Μουτίδου σχολίασε εκ νέου το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την εικόνα του «κλινικά ασταθή».

Μιλώντας στο Breakfast at Star, ο ψυχοθεραπευτής Γιώργος Λάγιος εξέφρασε τη διαφωνία του με τον τρόπο που εξελίχθηκε η κατάσταση: «Δεν μου άρεσε αυτό που είδα. Αν ήταν παρών ο κ. Γκλέτσος και συνέχιζαν τη συζήτηση, ας έλεγαν ό,τι ήθελαν. Το να του αποδίδονται όμως χαρακτηρισμοί ενώ απουσίαζε, αυτό με ενόχλησε. Από πλευράς τηλεθέασης, βέβαια, η εκπομπή έκανε τη δουλειά της – αυτά είναι που γίνονται viral, αυτά “πουλάνε”».

Ο ίδιος όμως στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτηρισμό «κλινικά ασταθής», εξηγώντας ότι δεν είναι απλά μια άκομψη έκφραση: «Το “κλινικά ασταθής” είναι μηνύσιμο. Πρόκειται για προσβολή της προσωπικότητας, ειδικά όταν ο άνθρωπος που αφορά δεν είναι παρών να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θεωρώ ότι η Σοφία δεν το εννοούσε με αυτόν τον τρόπο, όμως η φράση αυτή έχει βάρος».