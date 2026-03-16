Ο Γιώργος Λάγιος έκανε ένα αιχμηρό σχόλιο, για την εκπομπή Real View σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, στην εκπομπή Breakfast at Star.

Πιο συγκεκριμένα, ο σκηνοθέτης και σεξολόγος σχολίασε τις αλλαγές που έγιναν στην εκπομπή του Open.

Το Real View θα προβάλλεται από βράδυ κάθε μεσημέρι, στη θέση της εκπομπής Ώρα για Ψυχαγωγία, ενώ η εκπομπή του Θανάση Πάτρα θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 19:50 το απόγευμα. Αυτές οι αλλαγές προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις και συζητιούνται έντονα τις τελευταίες ημέρες από τις πρωινές εκπομπές.

Ο Γιώργος Λάγιος τόνισε, μιλώντας για την εκπομπή Real View: «Είναι μια κίνηση “ματ” η μεταφορά του Real View στο μεσημέρι, τώρα όλα θα αλλάξουν. Ειρωνικά το λέω, δεν το έπιασες; Όταν υπάρχει αυτό το περιεχόμενο με αυτές τις κυρίες που σχολιάζουν ό,τι υπάρχει χωρίς καμία συστολή αν θα κακοποιηθεί κάποιος τηλεοπτικά δεν υπάρχει λόγος. Είναι μια τακτική αυτή, την τακτική αυτή την έχουν δει από αλλού, και εγώ την έχω κάνει, μιλάς για ένα θέμα πολύ αυστηρά και γίνονται viral, για το θέμα όμως, εκείνες κάνουν το τεράστιο λάθος και το προσωποποιούν. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια στο τρισεκατομμύριο να κάνουν καλύτερα νούμερα τηλεθέασης στην μεσημεριανή ζώνη.

Εγώ σαν θεατής το βλέπω σαν χάλι μαύρο. το καλύτερο για όλους μας να κοπεί το Real View. Οι παρουσιάστριες δεν κάνουν για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, είναι για άλλα πράγματα. Η Ελίνα Παπίλα είναι τρομερά ειρηνικός άνθρωπος, δεν σπάει αυγά. Οι άλλες είναι ακριβώς το αντίθετο, γίνεται φιτιλιά αλλά χωρίς να υπάρχει το υπόβαθρο, υπάρχει η προκατάληψη. Για ό,τι να ναι μιλάνε. Η Παπίλα την πάτησε πάλι, δεν φταίει, την πάτησε γιατί αυτή η σύνθεση είναι λανθασμένη, είναι για άλλο πράγμα ο κάθε ένας τους, αυτές οι τέσσερις δεν ταιριάζουν για το συγκεκριμένο πρότζεκτ».

