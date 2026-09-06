Ο Γιώργος Λάγιος ταξίδεψε στη Μύκονο και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης.

Το νησί των ανέμων παραμένει γεμάτο τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, σε ένα μήνα που ήταν sold out. Ο γνωστός ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος καταγράφηκε από το Mykonos Live TV σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια.

Χαλαρός και ευδιάθετος χαιρέτησε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία της κάμερας και συνέχισε τη βόλτα του στα κοσμικά σοκάκια, παίρνοντας μια γεύση από τη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου.

Το νησί των ανέμων αποτελεί σταθερό προορισμό διακοπών για τον Γιώργο Λάγιο. Ο κλινικός σύμβουλος ψυχικής υγείας, γνωστός για τις αιχμηρές δημόσιες τοποθετήσεις του, έχει πει σε συνέντευξή του ότι προτιμά να πηγαίνει ως καλεσμένος στις εκπομπές, αφού έτσι έχει μεγαλύτερη ελευθερία λόγου.

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