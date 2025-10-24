Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε, μετά την ολοκλήρωση του «Bugonia», ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο.

Ο σκηνοθέτης, που τα τελευταία τρία χρόνια βρισκόταν σε συνεχή δημιουργική ένταση με διαδοχικές παραγωγές, παραδέχεται ότι έχει εξαντληθεί.

Ο Γιώργος Λάνθιμος εξήγησε, σε συνέντευξή του στο «Collider», με ειλικρίνεια: «Λοιπόν, δεν μπορώ να το συνεχίσω αυτό άλλο. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί αυτό ανάμεσα στις προηγούμενες τρεις ταινίες, αλλά τώρα το εννοώ. Μπορείτε να με δεσμεύσετε γι’ αυτό. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή εξαντλούνται. Φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο».

