Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Με αφορμή την ταινία Bugonia, ο Γιώργος Λάνθιμος, η Έμμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς μίλησαν στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και την εκπομπή Buongiorno. Το σχετικό βίντεο προβλήθηκε την Πέμπτη 30/10.

Ο Τζέσι Πλέμονς χαρακτήρισε την ταινία «μια εκφραστική κωμωδία», ενώ η Έμμα Στόουν πρόσθεσε πως «έχει στοιχεία μιούζικαλ».

Ο Γιώργος Λάνθιμος εξήγησε πως, όταν διάβασε το σενάριο, του προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα: «Το βρήκα ταυτόχρονα αστείο, αλλά και δυσάρεστο. Η βασική ιδέα αντικατοπτρίζει τον κόσμο μας και τον φόβο ότι η ανθρωπότητα μπορεί να οδηγηθεί στο τέλος της πιο γρήγορα απ’ όσο φανταζόμαστε».

Η Έμμα Στόουν, μιλώντας για τα θέματα της ταινίας, τόνισε: «Όταν δεν έχεις ισχυρές πεποιθήσεις, μπορείς εύκολα να παρασυρθείς. Είναι σημαντικό να πιστεύεις σε κάτι, αλλά και να έχεις την ευελιξία να εξελίσσεσαι».

Ο γνωστός σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στο πώς ένιωσε όταν απορρίφθηκε η αίτησή του για γυρίσματα στην Ακρόπολη: «Φυσικά και απογοητεύτηκα. Δεν ήταν απαραίτητο να γυριστούν σκηνές εκεί … περισσότερο ήθελα, με έναν συμβολικό τρόπο, να υπάρχει ένα κομμάτι της Ελλάδας στην ταινία. Ένιωσα απογοήτευση για τον τρόπο που αντιλήφθηκαν το αίτημά μου, οι προθέσεις μου διαστρεβλώθηκαν εντελώς».