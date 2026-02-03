Με δάκρυα στα μάτια και βαθιά συγκίνηση, ο πρώην παίκτης του MasterChef, Γιώργος Λασκαρίδης, μοιράστηκε στο Instagram την πρώτη του εμπειρία ως πατέρας.

Η σύντροφός του, Λότους, έφερε πρόσφατα στον κόσμο τον νεογέννητο γιο τους και η στιγμή αυτή έχει αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Λασκαρίδης περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τις 36 ώρες χωρίς ύπνο, τις δύσκολες ώρες στο νοσοκομείο και την αμέριστη δύναμη που είδε στη σύντροφό του.

Τονίζει, ότι πλέον ο μοναδικός του στόχος είναι να στηρίζει τη γυναίκα του και να προστατεύει το παιδί του ως φύλακας-άγγελος.

«Όλα τα τραύματα, οι φόβοι και οι καθημερινές μικρότητες μένουν στην άκρη», λέει. «Υπάρχει ένας νέος σκοπός: να είμαι βράχος για τη γυναίκα που έκανε το αδύνατο δυνατό, και να γίνω ο φύλακας του κόσμου μου, του γιου μου. Καλώς ήρθες, γιε μου».

