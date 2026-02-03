Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Γιώργος Λασκαρίδης, καθώς κρατά στην αγκαλιά του τον πρώτο του γιο. Ο πρώην παίκτης του MasterChef και η σύντροφός του, Lotus Vrijma, υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, με τον γνωστό σεφ να μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα από το μαιευτήριο μέσα από το Instagram του το απόγευμα της Δευτέρας.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών, ο ίδιος έγραψε: «Ήρθε! Γνωρίστε τον υπέροχο γιο μας, τον Manu. Μετά από μήνες που τον κουβαλούσαμε σε διάφορες χώρες, τελικά αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην Ολλανδία για να γεννηθεί. Ο Manu γεννήθηκε μετά από έναν πολύωρο τοκετό στις 21:50 στις 23 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ.

Γεννήθηκε με το τραγούδι Burn Away και ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας… Μας φαίνεται σαν να είναι μαζί μας πάντα και οι καρδιές μας ξεχειλίζουν. Δεν βλέπουμε την ώρα να συνεχίσουμε αυτή την περιπέτεια που ονομάζεται ζωή μαζί σου, μικρέ Manu».

