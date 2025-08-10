Ο Γιώργος Λασκαρίδης, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο «MasterChef», θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας μέσα στους επόμενους μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο Γιώργος Λασκαρίδης, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο «MasterChef», θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας μέσα στους επόμενους μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.