Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε, το πρωί της Παρασκευής 16/1, μια απρόσμενη ανακοίνωση μέσα από την εκπομπή του, «Πρωινό».

Πιο συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του Πρωινού αποκάλυψε ότι από την Δευτέρα 19/1 θα προστεθεί στην ομάδα του ένα νέο μέλος, γεγονός το οποίο γνώριζε μόνο ο ίδιος και η αρχισυντάκτριά του.

«Από τη Δευτέρα στην εκπομπή αυτή θα προστεθεί ένας άνθρωπος, δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν το ξέρει κανένας, το ξέρω μόνο εγώ και η αρχισυντάκτρια. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία», είπε ο Γιώργος Λιάγκας αιφνιδιάζοντας τους συνεργάτες του.

Το πρόσωπο που φέρεται να έχει δεχθεί πρόταση από τον Γιώργο Λιάγκα είναι ο Τέρενς Κουίκ. Οι δυο τους είχαν συναντηθεί πρόσφατα στο πλατό του «Πρωινού», όταν ο γνωστός δημοσιογράφος είχε βρεθεί εκεί ως καλεσμένος.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Τέρενς Κουίκ αναμένεται να συμμετέχει στην πρώτη ενότητα της εκπομπής, συμβάλλοντας στο σχολιασμό της επικαιρότητας, με έμφαση τόσο στα γενικά θέματα όσο και στο πολιτικό ρεπορτάζ.

