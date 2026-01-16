Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε, το πρωί της Παρασκευής 16/1, μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, μια ανακοίνωση που αιφνιδίασε τους συνεργάτες του. Όπως είπε ο παρουσιαστής, από την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, θα προστεθεί ακόμα ένα πρόσωπο στην ομάδα, όμως για το οποίο δεν ξέρει κανείς τίποτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Από τη Δευτέρα, στην εκπομπή αυτή, θα προστεθεί ένας άνθρωπος -δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα- ούτε μη με ρωτάτε ποιος είναι. Δεν το ξέρει κανένας σας. Το ξέρω μόνο εγώ. Και η αρχισυντάκτρια, κυρία Ζορκάδη. Θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα, που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Αυτά.

Από Δευτέρα, όχι Παρασκευή, Παρασκευή είναι σήμερα. Από Δευτέρα λοιπόν θα προστεθεί… Κοιτάζεστε με τον Τάσο; Παίξτε την κολοκυθιά; Λοιπόν από τη Δευτέρα θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα της εκπομπής που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και ήταν μια πολύ ωραία σκέψη που θα υλοποιηθεί από Δευτέρα και ελπίζω ότι όλα θα πάνε τέλεια».

