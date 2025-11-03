Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια ιδιαίτερη τοποθέτηση έκανε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό», σχολιάζοντας την επιτυχία της influencer Ιωάννας Τούνη.

«Αν είχα κόρη και μου έλεγε ότι θέλει να γίνει Τούνη —δεν μπορείς να πεις “σου το απαγορεύω”— εγώ θα στεναχωριόμουν. Δεν θα άνοιγα σαμπάνια», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Ο Γιώργος Λιάγκας διευκρίνισε ότι δεν τον ενοχλεί η επιτυχία της influencer καθαυτή, αλλά η λογική της «ευκολίας», που όπως είπε, τον τρομάζει.

«Εμένα δεν με ενοχλεί η επιτυχία της κυρίας Τούνη, άλλο λέω. Επειδή είμαι του επίπονου δρόμου: να διαβάσεις, να στρώσεις τον κώλο σου, να πονέσεις, να σπουδάσεις. Δεν μου αρέσει η ευκολία. Αυτό με τρομάζει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια του παρουσιαστή προέκυψαν μετά τις δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη για τον γάμο της φίλης της, Στέλλας Πάσσαρη, όπου η ίδια ήταν κουμπάρα. Η influencer είχε δηλώσει: «Είμαστε οικογένεια με τα παιδιά, με τη Στέλλα είμαστε 100 χρόνια κολλητές. Είναι κλισέ, αλλά εύχομαι πάνω απ’ όλα υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Την τύχη μας τη φτιάχνουμε. Εγώ και η Στέλλα έχουμε περάσει πολύ μεγάλες απώλειες, θέλουμε να έχουμε υγεία».