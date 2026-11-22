Για μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα και τα επαγγελματικά του καθήκοντα επέλεξε το Λονδίνο αυτό το Σαββατοκύριακο ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 πήρε μια ανάσα μακριά από τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις, ταξιδεύοντας στη βρετανική πρωτεύουσα και μοιράζοντας με τους followers του στιγμιότυπα από την παραμονή του εκεί.

Αναχώρησε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, αμέσως μόλις έπεσε η αυλαία της εκπομπής «Το Πρωινό». Πρώτη του ανάρτηση ήταν ένα βραδινό πλάνο του Λονδίνου από ψηλά, με τα φωτισμένα κτίρια και την πανοραμική θέα να προϊδεάζουν για το κλίμα του ταξιδιού του.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας συνέχισε την περιήγησή του στην πόλη, επιλέγοντας να περπατήσει στην Oxford Street, έναν από τους πιο γνωστούς εμπορικούς δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας. Εκεί έκανε και μια στάση σε ένα κατάστημα αφιερωμένο στον μαγικό κόσμο του Harry Potter, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στις χριστουγεννιάτικες βόλτες των επισκεπτών.

Ο παρουσιαστής φωτογραφήθηκε μπροστά από την εντυπωσιακή βιτρίνα του καταστήματος, η οποία ήταν διακοσμημένη σε γιορτινό ύφος, με μωβ και χρυσές λεπτομέρειες, χριστουγεννιάτικο δέντρο και στοιχεία εμπνευσμένα από το Hogwarts.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να καταγράψει και την πολυκοσμία που επικρατούσε έξω από το κατάστημα. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories του, έδειξε την ουρά που είχε σχηματιστεί στην είσοδο, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Αναμονή μια ωρίτσα για να μπεις».

Φαίνεται πως η επίσκεψη στον κόσμο του Harry Potter απαιτούσε λίγη παραπάνω υπομονή!

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